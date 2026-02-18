Greater Pickens Chamber of Commerce celebrating 60 years
By Jason Evans
Staff Reporter
jevans@thepccourier.com
PICKENS — The Greater Pickens Chamber of Commerce uses a variety of tools to promote the area, attract visitors and support area businesses.
Greater Pickens Chamber of Commerce president Dave Michel gave a presentation to Pickens City Council during its Feb. 9 meeting.
Originally organized in September 1965, the Pickens Chamber is celebrating its 60th
You must be logged in to view this content.
Subscribe Today or Login